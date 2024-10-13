Репатриантка рассказала о русофобии в Финляндии

Репатриантка Ольга Пеева рассказала о русофобии и пропаганде гомосексуализма в отношении детей в Финляндии. С этими проявлениями столкнулась она сама и ее дочь-школьница, сообщает РИА Новости.

Пеева переехала в Финляндию в 2014 году, прожила там 10 лет и вернулась в Россию этим летом. Причиной стало враждебное отношение к россиянам. которое проявилось с началом СВО. Женщина отметила, что с ее дочерью постоянно что-то происходило. Однажды она общалась по телефону с русскоговорящим учителем живописи.

«К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке и приказал закрыть рот. Ребенку!» — сказала Пеева.

Она подчеркнула, что подобное происходило не раз. Однажды называющий себя «украинцем» вытолкал ее дочь из автобуса. Она выпала и разбила телефон. Агрессор скрылся.

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Репатриантка отметила, что финны запуганы, верят только своей прессе и боятся президента РФ Владимира Путина.

По словам Пеевой, в финской школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы «Мисс доброта» и «Мисс очарованье» для детей, которые относят себя к ЛГБТ*. В актовом зале собирали детей и рассказывали, что «мальчик с мальчиком и девочка с девочкой — это нормально и не запрещено».

«Я не хочу, чтобы мой ребенок воспитывался в этой среде. Я это не принимаю и не приму», — подытожила Пеева.

Весной 2024 года она подала заявку для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Летом ее семья вернулась в Россию.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено