«Интернет помнит все»: Мизулина напомнила блогеру Литвину о службе в армии

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на драку с участием блогера Михаила Литвина на матче Медиалиги. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи - он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?" - написала Мизулина.

Затем она опубликовала видео, где Литвин признается в покупке военного билета.

"Подписчики прислали. Интернет помнит все", - добавила Мизулина.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА "Ярославка" Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.