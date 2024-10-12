Актер Чабан упал в обморок во время спектакля в Петербурге

Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в театре Ленсовета в Петербурге. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Состояние Чабана начало ухудшаться во время игры в спектакле «Три сестры». Актер потерял сознание в самом начале действия. В театр сразу вызвали скорую медицинскую помощь, после чего Чабана госпитализировали. По данным канала, причиной обморока мог стать спазм сосудов.

Из-за инцидента спектакль перенесли на 2 декабря, написал Telegram-канал.

3 октября народного артиста Василия Ливанова госпитализировали в отделение неврологии реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве.

Днем ранее в СМИ появилась информация, что у актера во время лечения заметили признаки дыхательной недостаточности. Уровень кислорода в его крови оказался на низких показателях. Кроме того, медики зафиксировали у него факторы воспалительных процессов, которые превысили норму в пять раз.

В прошлом году российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Своевременно приехавшие медики организовали певице первую помощь.