Актер Чабан упал в обморок во время спектакля в Петербурге
Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в театре Ленсовета в Петербурге. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Состояние Чабана начало ухудшаться во время игры в спектакле «Три сестры». Актер потерял сознание в самом начале действия. В театр сразу вызвали скорую медицинскую помощь, после чего Чабана госпитализировали. По данным канала, причиной обморока мог стать спазм сосудов.
Из-за инцидента спектакль перенесли на 2 декабря, написал Telegram-канал.
3 октября народного артиста Василия Ливанова госпитализировали в отделение неврологии реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что у актера во время лечения заметили признаки дыхательной недостаточности. Уровень кислорода в его крови оказался на низких показателях. Кроме того, медики зафиксировали у него факторы воспалительных процессов, которые превысили норму в пять раз.
В прошлом году российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Своевременно приехавшие медики организовали певице первую помощь.