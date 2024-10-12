Российское казачество обратилось к квадроберам

Увлечение квадробингом поначалу может показаться безобидным, однако некоторые его проявления вызывают серьезное беспокойство, заявил начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин в беседе с NEWS.ru. Он призвал детей «не уподобляться скотам».

Мы, казаки, всегда с уважением относились к природе, труду и дисциплине, а подобные мероприятия не только отвлекают молодежь от важной работы над собой, но и формируют неправильные ориентиры. Поскольку Матерь наша Русская православная церковь учит нас, что человек не должен уподобляться скотам, а стремиться быть образом и подобием Божием, — подчеркнул Прокопишин.

Песков назвал полной ерундой популярный среди детей квадробинг

Вовлеченные в подобные игры дети, по его словам, порой теряют грань с реальностью, что может указывать на серьезные проблемы с психическим здоровьем. Представитель казачества отметил, что агрессивные проявления создают в обществе негативное восприятие квадроберов и призвал детей пересмотреть увлечения.

Дети должны понимать, что участие в подобных играх — это не повод для агрессии или нарушения норм общественного поведения. Категорически не поддерживаю эту деструктивную и асоциальную субкультуру и считаю, что она противоречит нашим традиционным православным и казачьим ценностям и устоям, — резюмировал Прокопишин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что увлечение квадробингом может быть связано с отсутствием заботы и любви. Дипломат допустила, что это явление связано с недостатком необходимого ребенку внимания.