Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян провела параллель между женщиной, которая попыталась установить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе, и Зоей Космодемьянской.

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— На этой неделе, несколько дней назад, умерла женщина, чье имя и фамилию мы должны запомнить. Ее зовут Елена Чесакова. Невероятно смелая женщина. По мужеству и по смелости сравнима <...> с Зоей Космодемьянской, — сообщила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

О смерти женщины, которая повесила флаг России на постамент памятника, стало известно 10 октября. По данным украинских СМИ, она скончалась в следственном изоляторе города из-за «сердечных проблем», в то время депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что ее убили.

На следующий день мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что в городе вокруг постамента демонтированного памятника императрице Екатерине II поставят охранников.

Когда женщину задержали, она подтвердила на допросе, что ее действия соответствуют ее политическим убеждениям, и призвала украинских военных перейти на сторону России.