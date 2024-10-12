В больнице описали состояние Ливанова

Василий Ливанов, легендарный киноактер, режиссер и сценарист, продолжает находиться в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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В пятницу, 11 октября, в больнице сообщали, что состояние Ливанова ухудшилось, тогда оно оценивалось как тяжелое.

«Реанимация неврологии, состояние пока тяжелое», — пояснили в клинике.

Ранее сообщалось, что артиста временно вывели из медикаментозной комы. Вместе с тем, он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, медики начали применять сильнодействующие антибиотики из-за риска внутрибольничной инфекции.

Напомним, что наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».