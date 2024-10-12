Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область и начал работать в администрации

Гражданин Сербии Драган Милошевич переехал в Херсонскую область, получил российский ВНЖ и устроился работать в местную администрацию. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, он познакомился с будущей женой в интернете, затем приехал к ней в Херсон. Он добавил, что столкнулся с большими трудностями при оформлении документов, так как говорил на ломаном сербско-русском языке.

Затем, уточнил серб, он переехал с супругой в поселок Каланчак Херсонской области, где устроился на работу в рамках военно-гражданской администрации на позиции, связанной с хозяйственной частью.

Милошевич подчеркнул, что как серб он испытывает уважение к России и надеется получить российский паспорт.