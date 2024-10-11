Русский царь Иван IV Грозный выиграл спецоперацию того времени, а советский вождь Иосиф Сталин победил нацистов, и никто из них не искоренял православие, как это делают сейчас на Украине, заявил NEWS.ru председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, СВО похожа на присоединение Иваном Грозным Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. Эксперт объяснил, что именно благодаря данным достижениям оба лидера достойны памятников в Вологде.

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При Грозном построен Собор Василия Блаженного, ставший символом Москвы. В то время власть уверенно контролировала религиозные вопросы, никто не осмелился ставить это под сомнение, как сейчас на Украине с православными людьми. Грозный покорил Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, были присоединены Башкирия, часть земель Ногайской Орды. Это была успешная спецоперация того времени, и земли остались при нашем государстве, — добавил Иванов.

Он подчеркнул, что Иосиф Сталин «активно общался с Русской православной церковью, что помогало поддерживать баланс между церковной и государственной властью». Эти отношения обеспечивали определенные границы, в которых церковь могла действовать, сохраняя свои права и одновременно проявляя лояльность к власти, считает Иванов.

И не будем забывать, что Сталин победил нацистов, которые стремятся уничтожить не только веру, но и глобально — любую сильную нацию. Установка памятников Сталину и Грозному в Вологде — это возможность для общества пересмотреть и критически оценить события прошлого. Важно уметь осмысливать свое наследие, особенно в свете современных политических и социальных изменений. Жесткие руководители помогали нашему государству расцветать, — подчеркнул Иванов.

По его словам, «Украина сейчас губит и историческое наследие, и уничтожает веру, и уже фактически „продала“ свои территории западным хозяевам, нацисты захватили их: они восхищаются Бандерой и Мазепой». Он подытожил, что российское общество «должно понимать, что Грозный, Сталин или любой другой руководитель России никогда такого не позволили бы».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее заявил, что памятник Сталину установят на территории дома-музея, где тот жил во время вологодской ссылки в 1911–1912 годах. По его словам, это решение вызвано запросом общественности. Глава региона добавил, что личность Грозного, в честь которого также возведут монумент, неразрывно связана с Вологдой.