Часть россиян предупредили о «взрыве тепла»

Во второй половине октября на юге России возможен новый взрыв тепла. Об этом предупредил жителей этой части страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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Сейчас, по словам синоптика, температура воды и воздуха в южных регионах достигает 23-25 градусов Цельсия — только в середине следующей недели она начнет постепенно понижаться. В выходные в регионе пройдут осадки, но вода от этого не станет холоднее, подчеркнул метеоролог.

«Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23-25 градусов, температура воды — 21 градус», — спрогнозировал Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Более точные данные будут известны в январе 2025-го, но уже очевидно, что рост среднемировых температур превысил отметку в 1,5 Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.