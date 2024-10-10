Самовольных дружинников в сибирском городе проверяет полиция

В Тюмени правоохранители начали проверку законности действий дружинников, которые наблюдают за порядком в городе. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на замначальника регионального УМВД Евгения Козлова.

«В последние недели в социальных сетях всплывали кадры с людьми в камуфляже, балаклавах. Они разговаривают с людьми, применяют силу», — отметил Козлов в ходе заседания круглого стола в областной думе.

По словам полицейского, у этих дружинников нет никакого права на такие действия. Козлов заявил, что деятельность общественников проверят на экстремизм.

Правоохранитель напомнил, что деятельность добровольцев, которые патрулируют улицы, строго регламентирована, а каждый такой участник должен быть зарегистрирован. Козлов отметил, что лица, в отношении которых проводится проверка, не регистрировались официально в добровольных дружинах.