Эксперты назвали причину роста цен на билеты в театры

Средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона 2024 года выросла на 14 процентов. Эти данные подтверждает исследование билетных агрегаторов МТС Live.

© Вечерняя Москва

— В сентябре-октябре 2024 года количество спектаклей выросло только на 7% к началу сезона 2023 года и на 5 процентов — к началу сезона 2022 года. В московских театрах динамика сопоставима: плюс 8 процентов по сравнению с 2023 годом и плюс 6 процентов с 2022 годом, — говорится в статье.

Средняя стоимость билета в текущем сезоне составит 2,4 тысячи рублей. В начале театрального сезона в 2022 году рост цен был более заметным. Отдельно стоит отметить, что стоимость билетов в столичных театрах составляет примерно 3,2 тысячи рублей. Значительный рост цен эксперты объясняют дефицитом репертуара. Кроме того, за последний год в культурных учреждениях страны прошли большие кадровые перестановки, пишет РБК.

В ноябре прошлого года администрация Большого театра обратилась в прокуратуру из-за противоправных действий в очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Желающие заработать на ажиотаже вокруг постановки размещали в социальных сетях объявления о продаже мест в очереди. О том, как злоумышленники наживаются на любви россиян к искусству, — в материале «Вечерней Москвы».