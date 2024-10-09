Кадыров прокомментировал конфликт в офисе Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег от «национального окраса» конфликта в офисе Wildberries в Москве. Свое мнение на этот счет он высказал у себя в Telegram-канале.

Кадыров указал, что «есть люди, которые старательно придают национальный окрас произошедшему и заявляют, что зачинщиками конфликта являются кадыровцы».

«Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — написал он.

Напомним, что 18 сентября произошло нападение на офис Wildberries в Романовом переулке в Москве. В результате стрельбы погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек получили ранения.

В Wildberries утверждают, что огонь открыли люди, сопровождавшие мужа основателя маркетплейса Владислава Бакальчука. Всего по делу было арестовано 30 человек, еще 19 назначили административные аресты за неповиновение полиции.