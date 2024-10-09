Житель Пермского края выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Житель Пермского края выиграл в лотерею "Рапидо Драйв" 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на странице "Столото" в соцсети "ВКонтакте".

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Мужчина правильно отметил 11 цифр в первом игровом поле лотерейного билета и 2 числа – во втором. Всего он получил 3 550 835 рублей.

В прошлом году миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода. С помощью дополнительных методов проверки специалисты компании Group-IB удостоверились в неизменности лотерейных билетов до и после проведения розыгрыша.

В январе житель Тюмени также стал лотерейным миллиардером по итогам "Русского лото". На тот момент всего выигрышными оказались 9 208 638 билетов, в праздничном новогоднем тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

Ранее выяснилось, что чаще всего выигрывать в лотереях стали жители Татарстана и Новосибирской области. За 2021 год там выиграли по 50 и 60 миллионов соответственно.