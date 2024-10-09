Умер журналист-международник Иона Андронов

Известный советский журналист-международник, писатель и сценарист Иона Андронов умер в Москве.

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По информации МК.RU, Андронов скончался утром в понедельник в своей квартире на площади Победы на 91-м году жизни. Отмечено: в последнее время он почти не вставал с постели, за пожилым мужчиной ухаживала сиделка.

Андронов родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Институт восточных языков при МГУ. С 1958 года работал в еженедельнике "Новое время", корреспондент в Индии, Непале, Индонезии, специальный корреспондент в Китае, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. С 1972 года - корреспондент в США, Андронов был единственным советским журналистом в Южной Дакоте во время восстания в резервации индейцев в 1973-м.

Работал в Никарагуа, Афганистане, Японии, Иране, Турции, Болгарии, Коста-Рике, других странах.

В 1986 году вышел фильм "Человек, который брал интервью" - политический детектив по сценарию Андронова, в нем снялись Аристарх Ливанов и Андрей Мягков.

Написал несколько книг о ЦРУ, ФБР и войне в Афганистане, среди них - "По волчьему следу", "Убийство без возмездия. Репортажи из Америки", "Русская любовь янки Джо. Мемуарные рассказы".