Называвшему христиан быдлом учителю из Чечни разрешили продолжить работу

Называвшему христиан быдлом, а Иисуса из Назарета гуманоидом учителю Мансуру Жабраилову разрешили продолжить работать в школе в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

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По словам учеников школы, мужчина все еще работает завучем по учебно-воспитательной работе и классным руководителем, и продолжает транслировать нетерпимость к христианам.

Министр ЧР по нацполитике Ахмед Дудаев заявлял, что Жабраилова уволили еще в 20-х числах сентября. Сотрудники канала Readovka предположили, что речь идет об увольнении с поста учителя химии.

До этого Жабраилов на камеру извинился за оскорбления христиан. Перед этим он не меньше года высмеивал и оскорблял христиан в интернете, продолжая работать в школе и не скрывая свою личность.

В своем извинении Жабраилов добавил, что в Чечне недопустимо принижать каких-либо верующих. Ведь сами мусульмане в России могут свободно исповедовать свою религию, а в Чечне построено более 1,5 тыс. мечетей.