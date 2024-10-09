Названа самая дефицитная профессия в России

Самыми дефицитными частными работниками в России стали слесари. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про».

В число наиболее востребованных работников также названы сантехники — 23 процента опрошенных, уборщики — 22 процента, и электрики — 21 процент. При этом 69 процентов россиян сталкивались с нехваткой частных работников для выполнения тех или иных заказов.

Отмечается, что только 29 процентов раскрыли, что в большинстве случаев могут легко найти нужного им специалиста. В топ российских мегаполисов, жителям которых сложнее всего найти исполнителя, попали Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень и Екатеринбург, передает Lenta.ru.

До этого сообщалось, что самыми дефицитными профессиями в России являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты. Также в списке с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина.

Российские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся нанимать. При этом 61 процент участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают опасения и страхи.