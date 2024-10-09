Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Большинство россиян считают Москву лучшим городом для построения карьеры – об этом заявили 72% участников соответствующего опроса. Второе место занял Санкт-Петербург (57%), цитирует RT результаты исследования.

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Замыкает тройку городов-лидеров в рейтинге лучших для карьеры Екатеринбург (55%). Также в пятерке оказались Тюмень (52%) и Казань (51%).

В числе городов, где построить карьеру труднее, россияне назвали Новокузнецк, Киров и Астрахань.

В целом опрос показал, что за минувший год в большинстве крупных городов жители на возможность построения карьеры в своих городах стали смотреть позитивнее. Так, к примеру, за этот год Тюмень улучшила оценки жителей на 21 процентный пункт, Екатеринбург, Краснодар и Ижевск – на 15 процентных пунктов.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob подготовлено на основе опроса 20,5 тыс. россиян из городов с населением от полумиллиона человек.

До этого исследователи выяснили, что больше половины — 60% — россиян хотели бы получить повышение в должности до конца этого года. При этом самым распространенным качеством, которое мешает россиянам в карьерном росте, стала природная скромность. Многие признались, что плохо рекламируют свои профессиональные качества внутри коллектива, а другие рассказали, что не имеют навыков для повышения, но работают над этим.