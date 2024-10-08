В Белгородском районе два села расселяют из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о решении закрыть въезд в села Петровка и Соловьевка Белгородского района. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне Гладков сообщил, что с 23 июля власти ограничили въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах установлены КПП, которые охраняются силовыми структурами.

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — уточнил губернатор.

По его словам, подробности можно уточнить в министерстве строительства, правительстве Белгородской области, соцзащите, а также у главы района Анны Куташовой.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали дронами Шебекино и Черемошное. Он уточнил, что пострадали два человека, уничтожен торговый пункт.