В Якутии впервые в отдаленное село доставили груз беспилотником

Лекарства и почта доставлены беспилотником в Якутии из села Бердигестях в село Кептин, дальность полета составила 150 км.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня, в День гражданской авиации [Якутии], проведены два пробных полета беспилотным воздушным судном. В Горном районе между населенными пунктами доставлены лекарства из ЦРБ и почта. БПЛА перевез малогабаритный груз из села Бердигестях до села Кептин, дальность полета составила 150 км. Жители отдаленного наслега получили посылки в целости и сохранности", - говорится в сообщении.

Расстояние между селами по автомобильной трассе превышает 180 км, наземным транспортом путь занимает 6-9 часов, при этом на БПЛА груз доставлен за 1,5 часа. Эксперимент в районе продлится в течение месяца.

"Вопросы развития транспортной доступности в нашей республике очень актуальны. В межсезонье, в период половодья между многими населенными пунктами перевозка грузов наземным путем практически невозможна. Поэтому перспективы беспилотной доставки грузов нам очень интересны. Это улучшит транспортную связность, позволит снизить стоимость товаров для населения, повысит скорость доставки за счет архитектуры освоения неба. Мы планируем доставлять в удаленные и труднодоступные населенные пункты товары, медикаменты, почту и другие малогабаритные грузы", - привели в сообщении слова заместителя председателя правительства Якутии Анатолия Семенова.

В перспективе в регионе стоит задача внедрить беспилотную связь в каждом районе, для этого необходимо создать наземную инфраструктуру, отработать маршруты.