Кашпировский назвал мошенником Сергея Коновалова

Экстрасенс и гипнотизер Анатолий Кашпировский назвал мошенником и шарлатаном эзотерика Сергея Коновалова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Кашпировский обвинил Коновалова в плагиате из-за использования его товарного знака. По словам представителей экстрасенса, Сергей, представляясь носителем авторской методики по зарядке различной продукции, является «самым омерзительным плагиатором» и нарушителем норм как российского, так и международного законодательства.

Представители Кашпировского также заявили, что обратившиеся за помощью к Коновалову люди сделают себе только хуже. По их словам, покупателей услуг Сергея ждет «дистанционная психологическая программа привязки к болезни», которую наложил Кашпировский «за нарушение Космического мирового закона».

В начале сентября сообщалось, что прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей.

До этого Анатолий Кашпировский потребовал $15 тыс. (примерно 1,4 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») с ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской.