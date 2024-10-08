В Иркутске нашли вскрытый гроб у проезжей части

Жители Иркутска нашли вскрытый гроб на въезде в город, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, граждане направлялись в Ново-Ленино, когда обнаружили необычную находку.

Судя по кадрам, предоставленным очевидцами, гроб был пустым, верхняя крышка стояла рядом. На самом погребальном ящике заметны следы земли и пыли. Иркутяне сразу сообщили в полицию о произошедшем. Правоохранительные органы пообещали установить обстоятельства инцидента. Канал уточняет, что недалеко от места находки расположено кладбище.

Ранее в Волгоградской области сотрудники похоронной службы произвели захоронение людей в траншее за пределами кладбища. На опубликованных в Сети кадрах видно, как работники опускают в вырытую траншею сколоченный из досок гроб.

Уточняется, что невостребованные тела покойников хранились в морге несколько месяцев. В городе не работала специализированная служба, отвечающая за организацию похорон по гарантированному перечню.

Также в поселке Тельма Иркутской области задержан 19-летний житель Усолья-Сибирского, подозреваемый в повреждении 70 могил местного кладбища. Выяснилось, что дебошир приехал в Тельму на велосипеде, чтобы искупаться в озере. Отдых на воде сопровождался распитием алкоголя, после чего юноша отправился на местное кладбище и начал громить могилы.