В Чечне уволили учителя за оскорбление христиан

Школьного учителя Мансура Жабраилова уволили из системы образования Чечни за оскорбление религиозных чувств христиан, он был задержан в сентябре. Об этом в Telegram-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Газета.Ru

По его словам, в отношении Жабраилова проводятся следственные действия. Его заявления отправили на религиоведческую экспертизу в Ставрополь. News.ru

Вечером 6 октября внимание на деятельность Жабраилова обратил журналист Роман Голованов. Он также опубликовал материалы, где Жабраилов, которого журналист называет школьным учителем, оскорбляет христианство. В частности, он называет Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками». Вероятно, под этим подразумевает несоответствие, по мнению Жабраилова, троицы таухиду — исламскому понятию единобожия. Использование слова «гуманоид», возможно, обусловлено непониманием им двойственной природы Иисуса, как то считается в христианстве. Lenta.ru