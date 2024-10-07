Грозный и Сухум стали городами-побратимами

Столица Абхазии Сухум и административный центр Чечни Грозный стали городами-побратимами. Власти обоих городов намерены развивать сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной областях.

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«5 октября в городе Грозном глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров подписали соглашение об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между Грозным (Чеченская Республика, Российская Федерация) и Сухумом (Республика Абхазия). Две столицы будут сотрудничать в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях, а также в области спорта и туризма», — сообщили в пресс-службе мэрии абхазской столицы, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, стороны придают большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.

В 2023 году Грозный установил побратимские отношения с Мариуполем, а в 2017-м стал побратимом с Брянском.