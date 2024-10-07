Инвалид ВОВ рассказала о называющем ее «русской свиньей» внуке

Инвалид Великой Отечественной войны из Орла пожаловалась на внука. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила «Русская Община ZOV».

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Россиянка поделилась, что ее внук ворвался в комнату со словами «русиш швайне», что переводится как «русская свинья». Он угрожал женщине и вымогал деньги.

Поэтому пенсионерка была вынуждена переехать на съемную квартиру. Она обратилась в полицию, но там ей не смогли помочь, поэтому она попросила помощи у общественности.

— Русская Община Орла взяла под защиту Анну Константиновну (пенсионерка — прим. «ВМ») и ее родню. Делается все возможное, чтобы ситуация разрешилась благополучно. Все имеющиеся доказательства преступлений Николая (внук — прим. «ВМ») уже переданы в УМВД Орла, — говорится в публикации Telegram-канала.

В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения против рабства «Альтернатива» освободили 10 человек из рабства, в том числе ветерана специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал волонтер движения Артем Гончаров. По его словам, ветеран СВО, завершив контракт и получив деньги, приехал в Москву, чтобы отдохнуть после боевых действий.

Ветераны отравились в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова, они находятся под наблюдением врачей. Уточняется, что центр оперативно оказал помощь пострадавшим и заменил поставщика питания. Специалисты центра провели дезинфекцию всех помещений и другие санитарные и организационные мероприятия при участии Роспотребнадзора по Москве.