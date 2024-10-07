Россиянин Виктор Бут, называемый в американской прессе «Торговец смертью», после обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене, сообщает WSJ.

Россиянин Виктор Бут, освобожденный из тюрьмы в США в 2022 году в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, снова в деле и договаривается о продаже стрелкового оружия хуситам в Йемене, которых поддерживает Иран, утверждает The Wall Street Journal.

Бут был задержан в 2008 году в Таиланде в результате операции американских правоохранительных органов по обвинению в торговле оружием. Затем в 2012 году Бут был осужден в США и содержался в американской тюрьме в неприемлемых условиях. После освобождения Бут заявил, что оружейным бизнесом никогда не занимался, приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать Виктора Бута ответственным за авиацию в новом составе российского правительства. Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут собрался подать в суд на создателей голливудского сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута. Виктор Бут отправил экс-президенту США Дональду Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме.