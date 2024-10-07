Посол РФ: случаи депортации россиян из Латинской Америки на Кубу имеют место

Случаи депортации российских граждан, главным образом релокантов, из стран Латинской Америки на Кубу имеют место, однако эта проблема не носит массовый характер. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС посол России на Кубе Виктор Коронелли.

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"В последнее время были случаи депортации таких категорий наших граждан на Кубу, - отметил дипломат. - Главным образом, они касаются Мексики, хотя было несколько случаев депортации из Панамы". "Такие случаи имеют место, но это не носит массового характера, но мы регулярно с такими эпизодами сталкиваемся", - сказал он.

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Посол объяснил, что в Мексику пытаются попасть граждане РФ, в основном релоканты, которые через эту латиноамериканскую страну стремятся уехать в государства Северной Америки.

"Мексиканцы им отказывают во въезде по причине несоответствия заявленной цели поездки реальной, - рассказал Коронелли. - Такие случаи имели место и раньше, но их было меньше". Он объяснил, что, поскольку эти люди едут в Мексику через Кубу, мексиканские власти их депортируют на Кубу. Если они едут через другие страны - их высылают туда.

"Несправедливо, наверное, говорить о том, что такие случаи имеют место только применительно к релокантам, - отметил посол. - Мексиканцы порой отказывают во въезде в страну и в других случаях, когда у миграционных служб есть основания полагать, что заявленная цель поездки не соответствует реальной". Коронелли напомнил в этой связи, что на сайте консульского отдела посольства РФ в Мексике размещена подробная информация, каким требованиям должен удовлетворять въезжающий на территорию этой страны человек.