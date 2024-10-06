Не стало великого хирурга Рената Акчурина

Говорят, хирургов много, но среди них есть лучшие, есть хорошие, а есть великие. И без всяких сомнений великим был наш соотечественник Ренат Сулейманович Акчурин.

Очень трудно говорить слово "был", когда речь идет об Акчурине. Он давно и тяжело болел. Его сын уехал из больницы, где лежал Ренат Сулейманович, буквально за полчаса до его кончины, а жена Наталья Павловна была до последней минуты рядом.

Ренат Сулейманович был чрезвычайно скромным человеком. Весь мир узнал о нем, когда ему предстояло оперировать первого президента России Бориса Ельцина. Жизнь первого президента была спасена, но и после этой всемирной славы и известности Ренат Сулейманович оставался скромнейшим и очень добрым человеком.

Я всегда об этом помню, но сегодня хочу рассказать одну историю. Когда-то давно мне позвонил Ренат Сулейманович - он узнал, что я знакома с Владимиром Петровичем Демиховым, основателем мировой трансплантологии. Ренат попросил меня отвести его к Демихову и познакомить. Он приехал в редакцию на своей машине - как всегда сам за рулем. Мы приехали к Демихову, который жил на окраине Москвы в жуткой пятиэтажке. Зашли в квартиру. Демихов сидел в кресле, ему уже было тяжело ходить. Ренат Сулейманович встал перед ним на колени и показал маленькую брошюрку, которую когда-то написал Демихов. Великий Ренат сказал великому Демихову, что когда он бывает за рубежом и показывает эту брошюрку, все говорят - "О, вы знаете самого Демихова".

Я считаю, что мне тоже повезло - я знала гениального хирурга Рената Акчурина. Это потеря огромная. Вечная память Ренату.