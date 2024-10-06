"Мисс Россия — 2024" Валентина Алексеева намерена стать "Мисс Вселенной"

Победительница конкурса "Мисс Россия — 2024" Валентина Алексеева пообещала приложить все усилия, чтобы успешно представить РФ на "Мисс Вселенной", передает ТАСС.

По словам 18-летней уроженки Чувашии, она намерена сделать все возможное и невозможное, чтобы Россия была лучшей.

"Дальнейшие планы — это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", - сказала Алексеева. Она призналась, что после победы, на которую она не рассчитывала, ее переполняют радость, счастье и волнение по поводу будущего. Об итогах конкурса объявила во время церемонии награждения обладательница титула "Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева. Алексеева получила корону, 1 млн руб. и возможность поучаствовать в конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Титулы первой и второй "Вице-мисс" достались Ирине Мироновой из Тольятти и Ульяне Евдокимовой из Петербурга. В качестве награды они получат грант на обучение в российском вузе. Ежегодный конкурс "Мисс Россия — 2024", проводимый с 1993 года, начался 16 сентября. В этом году, как рассказала директор конкурса Анастасия Беляк, заявки на участие подало рекордное число участниц — организаторы получили 85 тыс. анкет от девушек со всей страны, а больше всего — из Волгограда и Волгоградской области.

В этом году организаторы обращали особое внимание на планы участниц в области благотворительности. В жюри конкурса входили профессионалы в сфере моды, красоты, фотографы и журналисты.