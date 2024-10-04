Стало известно, когда россияне будут отдыхать в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее график праздничных дней в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Согласно постановлению, выходные на Новый год продлятся 11 дней — каникулы начнутся 29 декабря и закончатся 8 января. Как уточнили в правительстве, это обусловлено тем, что 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их решено было перенести на 2 мая и 31 декабря.

Помимо этого, нерабочий день 23 февраля, который также выпал на воскресенье, будет перенесен на четверг 8 мая, а выходной 8 марта (выпадает на субботу) переносится на 13 июня. Наконец, выходной за 1 ноября также переносится с субботы на понедельник 3 ноября.

В общей сложности в следующем году нерабочими будут зимние праздники, 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а также периоды 1-4 и 8-11 мая, 12-15 июня и 2-4 ноября.

Ранее Мишустин объявил благодарность нескольким учителям из приграничья.