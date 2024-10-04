В двух городах Хакасии ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", ввели в двух городах Хакасии - Абакане и Черногорске.

Об этом говорится в сообщении Минприроды Хакасии.

"По данным Хакасгидромета с 16:00 (12:00 мск) 4 октября до 13:00 (9:00 мск) 7 октября на территории городов Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух").