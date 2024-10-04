Представитель экстрасенса Анатолия Кашпировского пригрозил доктору наук, профессору Татьяне Черниговской иском на 15 тысяч долларов (более 1,4 млн рублей) из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В конце сентября Черниговская заявила, что ученый-нейрофизиолог Наталья Бехтерева во время изучения деятельности Кашпировского не нашла в его работе ничего научного. Экстрасенс оспорил это: якобы Бехтерева говорила, что у него есть «неординарные способности», которые не поддаются оценке современными методами, признавая их «научными».

После этого племянник «мага» Юрий Мамаев потребовал от Черниговской публичных извинений и опровержения ее слов. Он направил ей письмо, в котором заявил, что «травля Кашпировского» вредит ее репутации в научном мире, опуская ее до уровня «старой, базарной бабы». От ученой потребовали в течение трех дней опубликовать извинения, а в противном случае ее ждет иск на крупную сумму.

Напомним, что Черниговская — ученая в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания. Имеет степени доктора биологических и филологических наук. Создатель первой в России учебной специализации «Психолингвистика».