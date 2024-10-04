Онищенко допустил завоз в Россию смертельного вируса

«Это нужно не только на контроль брать, но и проводить профилактические мероприятия», — подчеркнул академик РАН и бывший главный санитарный врач.

Кроме того, по его словам, для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить симптомы Марбурга. В интервью ТАСС Онищенко добавил, что на начальном этапе это могут быть лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах и усталость.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле. Там отметили, что вирус действительно крайне опасен. Однако говорить о возможности пандемии преждевременно, так как зараза не передается воздушно-капельным путем.

ВОЗ предупредила об угрозе эпидемии вируса Марбург, от которого нет лечения

На этой неделе в африканской Руанде была зафиксирована крупная вспышка инфекции. Отмечается, что смертность от Марбурга составляет 88 процентов. При этом на сегодняшний день вакцины от вируса не существует.