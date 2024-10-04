Американцы в панике скупают туалетную бумагу из-за забастовок

На фоне забастовки портовых работников американцы начали скупать туалетную бумагу, опасаясь проблем с поставками. Об этом сообщил телеканал CNN.

Так, в начале недели в местных соцсетях стали появляться сообщения о дефиците некоторых товаров. В магазинах опустели полки с туалетной бумагой и бумажными полотенцами.

При этом, отмечает телеканал, свыше 90% этой продукции производится в США, а остальное завозят по суше из Мексики и Канады. Поэтому портовые забастовки никак не могут сказаться на наличии бумаги и полотенец в магазинах.

"Они cмели туалетную бумагу из моего Walmart в Вирджинии.

Ажиотаж на туалетную бумагу 2.0!" - приводит CNN пост одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), таким образом намекая на аналогичную ситуацию, которая сложилась в США в пандемию COVID-19. Тогда американцы так же ринулись скупать туалетную бумагу и другие товары первой необходимости.

Между тем Международная ассоциация портовых грузчиков (ILA) заявила, что до 15 января 2025 года прекратила забастовку. Протест грузчиков мог стоить экономике США пяти миллиардов долларов в день. А еще мог негативно повлиять на поставки скоропортящихся продуктов, в том числе бананов и свежего мяса, ранее писали СМИ.