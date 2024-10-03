Инфекционист рассказала о симптомах вируса Марбург

Инфекционист Малинникова рассказала о симптомах вируса Марбург
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист профессор Елена Малинникова рассказала о симптомах вируса Марбург.
«Характерным симптомом Марбурга является лихорадка — высокая температура под 39—40 в течение двух недель. Человека трясёт, наблюдается выраженная интоксикация, болят суставы, мышцы», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, затем проявляются заболевания ЖКТ.
В беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова отметила, что лихорадка Марбург считается особо опасной инфекцией.
«Опасна она ещё и тем, что инфекция развивается достаточно быстро», — добавила она.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию, связанную со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде.