В российском городе массово уволились медики и спасатели

В Мурманске массово уволились медики и спасатели. По данным агентства «СеверПост», аварийно-спасательный отряд в российском городе прекратил существование после 18 лет службы из-за разногласий с новым руководством. Вслед за ними ушли сотрудники скорой помощи.

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Местная правозащитница Виолетта Грудина отметила, что спасателям не нравились новые задачи, кроме того, их не устраивали низкие зарплаты. Сотрудники экстренных служб были недовольны изменением графика, который лишил их дополнительных выплат.

Затем на одной подстанции скорой помощи уволились 11 сотрудников, разъяснила «СеверПост» бывшая работница медицинской службы.

Городская мэрия уже начала искать новых работников.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Тюменской области провел переговоры с уволившимися работниками больницы скорой медицинской помощи в Нижней Тавде.