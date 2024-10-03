В Казани ограничили работу аэропорта

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорте Казани. Об этом в Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы с 6:00 мск. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры безопасности. Причина, по которой воздушная гавань ввела временные ограничения, не называется.

Напомним, что в прошлый раз подобные ограничения в казанском аэропорте вводили 10 сентября. Тогда прием и отправка воздушных судов были приостановлены на 2 часа — с 7:00 мск до 9:00 мск.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска, из-за сильного тумана не смог совершить посадку в Петропавловске-Камчатском и поэтому приземлился в аэропорту Хабаровска.