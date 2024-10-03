Эксперт спрогнозировала число пенсионеров в 2025 году

Количество российских пенсионеров в следующем году может остаться на прежнем уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Марину Солодовникову.

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По ее словам, в настоящее время этот показатель составляет 41 миллион человек, без учета пенсионеров силовых ведомств, с учетом которых эта цифра будет «немного больше».

В России сократилось число пенсионеров

Солодовникова отметила, что количество пенсионеров силовых структур составляет около трех миллионов. Однако те из них, кто продолжил трудиться на «гражданке» после выхода на пенсию и заработал право на страховую пенсию, попадают в статистику Социального фонда. Их доля в общем количестве получателей страховых пенсий невелика.

По данным Социального фонда, более 7,8 миллиона пожилых людей в стране работают, их пенсия составляет почти 17,8 тысячи рублей. Количество неработающих пенсионеров составляет чуть более 33,2 миллиона человек, их пенсия находится на уровне 21,7 тысячи рублей.