Лось устроил скачки в центре российского города

Лось устроил скачки в центре Николаевска-на-Амуре. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

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Очевидцы рассказали, что сначала лось спокойно бродил по расположенной в российском городе площади Победы, а затем отправился на улицу Ленина и встретил собак. Испугавшись, он бросился в бега.

Авторы поста отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Животное лишь перепугало прохожих.

Ранее сообщалось, что жители Петропавловска-Камчатского заметили осматривающего местные достопримечательности медведя. Тогда очевидцы запечатлели на видео животное, которое передвигалось по набережной города по направлению к Дому правительства.