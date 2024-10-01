Red Wings отменила вылет рейса из Тель-Авива в Сочи

Авиакомпания Red Wings отменяет сегодняшний рейс из Тель-Авива в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпанией вынужденно отменен рейс 4312 "Тель-Авив - Сочи", - говорится в сообщении.

Рейс Red Wings "Сочи - Тель-Авив", совершивший посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх, вернется в Сочи, отметила компания.

"В связи с действующими рекомендациями Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией принято решение о возврате рейса 4311 в аэропорт Сочи. В настоящее время борт готовится к вылету", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что в связи с закрытием воздушного пространства Израиля рейс авиакомпании Red Wings 4311 "Сочи - Тель-Авив" направлен на запасной аэродром и совершил благополучную посадку в аэропорт Шарм-эш-Шейх.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ воздержаться от полетов из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов.