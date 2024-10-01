Актер Василий Ливанов госпитализирован в Москве

Telegram-канал Baza сообщает, что актер, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов попал в больницу в Москве. По предварительной информации, он перенес инсульт.

Как утверждает Baza, 89-летний актер почувствовал себя плохо 29 сентября. Члены его семьи вызвали скорую помощь, Ливанова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

В начале сентября сообщалось, что Ливанова госпитализировали для планового обследования. Сам актер заявлял, что «лежит в больнице, отдыхает и чувствует себя нормально».

О предыдущей плановой госпитализации актера сообщалось в апреле. СМИ писали, что он проходил обследование в отделении артериальной гипертензии.