В Подмосковье начали включать отопление

В ряде городов Подмосковья начали отапливать школы, детские сады и больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.

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При этом массовое подключение к отоплению социально-значимых объектов начнется в регионе 1 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что говорить о начале отопительного сезона в Москве пока рано, поскольку погода еще не стала достаточно прохладной. Обычно отопление в Москве включают, когда воздух не прогревается в среднем выше 8 градусов тепла в течение пяти суток. Однако пока такие показатели не прогнозируются ни в конце сентября, ни в начале октября. Синоптик напомнил, что раньше, в конце прошлого века, отопительный период начинался с третьей декады сентября.

По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в начале октября температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы.