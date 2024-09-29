Пыльная буря накрыла южные регионы России. Об этом сообщает Telegram-канал «URA.RU»

По данным канала, мощный ветер с песком наблюдается в Ставропольском крае, Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, на трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды ограничено движение. На дорогах нулевая видимость. Водителя включают аварийные огни и останавливаются на дороге. Отмечается, что небо окрашено в оранжевый цвет.

Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь» показал видео очевидца.

На кадрах видно, как водитель едет по дороге, занесенной оранжевой пылью.

Ранее сообщалось о том, что мощная пыльная буря накрыла несколько городов в Иркутской области.