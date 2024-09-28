В Ижевске таксист спас деньги пенсионерки от мошенников

В Ижевске таксист помог пенсионерке, предотвратив кражу ее 200 тыс. рублей аферистами. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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«Мужчине поступил заказ доставить посылку из столицы Удмуртии в город Глазов. Когда извозчик подъехал по адресу отправителя, его встретила встревоженная пожилая женщина и передала пакет. Заглянув внутрь, водитель увидел, что в пакете находится крупная сумма наличности. Зная о том, что таким способом аферисты похищают деньги пенсионеров, гражданин обратился в полицию», — говорится в публикации.

Впоследствии оказалось, что 78-летней пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником МВД. По его словам, родственница женщины спровоцировала ДТП и теперь может сесть в тюрьму. Для ее спасения пенсионерка должна была отдать свои накопления. В итоге спасенные деньги вернули женщине.

До этого пьяный тюменец разбил лицо водителю такси, бросив в него стеклянную бутылку.

Таксист с переломами двух лицевых костей был доставлен в больницу и рассказал, что пострадал из-за агрессивного пассажира. Тот, по словам водителя, во время поездки распивал спиртные напитки и реагировал на замечания отказом и нецензурной бранью.

Когда таксист остановился у торгового центра и потребовал, чтобы молодой человек покинул салон автомобиля, злоумышленник послушался и, уже находясь на улице, бросил в лицо таксисту стеклянную бутылку из-под пива.