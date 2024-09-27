Умер русский писатель Алексей Мещеряков

26 сентября на 64-м году жизни ушел член Союза писателей России, прозаик, журналист, публицист, сценарист, телеведущий Алексей Мещеряков.

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Алексей был человеком яркой и витиеватой биографии, чудовищной работоспособности, дикой энергии, мастером пера и слова, создателем нескольких книг смешных историй, зачастую - довлатовского настроения. Автору довелось многие года работать с Алексеем Николаевичем - плотный, небольшого роста, это был настоящий вихрь по редакции, бездна баек и забористых мемуаров из огня да в полымя.

Мещеряков в девяностых и нулевых активно сотрудничал со СМИ Красноярска, местным телевидением, писал сценарии к фильмам и программам, сам их вел. Возглавлял региональное отделение Союза писателей.

Уход Алексея, скончавшегося вскоре после смерти мэтра сибирской прозы Эдуарда Русакова, - огромная печаль.

О смерти Мещерякова сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Причину мы пока не знаем.