Минюст РФ признал проект «Центр досье» иноагентом

Минюст РФ признал иностранными агентами проект «Центр досье», бывшего гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и писателя Александра Гениса. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что причиной включения в реестр стало распространение ими недостоверной информации о деятельности российских властей, а также фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, все вышуказанные физические лица выступили резко против спецоперации на Украине, а также на данный момент проживают за рубежом. При этом «Центр досье» является проектом уже признанного нежелательным на территории России движения, следует из публикации на сайте Минюста РФ.

В середине сентября стало известно, что российскую певицу Клаву Коку, исполнительницу Бьянку и рэпера Jony могут признать иноагентами за их концерты в Европе.

До этого Минюст РФ внес феминистку и журналистку Залину Маршенкулову* и еще трех человек в реестр иностранных агентов. В список также попали экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский*, член совета движения «Голос»* Давид Канкия* и журналист Александр Савельев*.

*Внесены в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.