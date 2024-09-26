В Петербурге потребовали запретить саентологов

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием запретить на территории РФ незарегистрированную религиозную группу «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга». Иск основан на подозрениях в экстремистской деятельности со стороны саентологов.

Согласно данным суда, заявление поступило еще 11 сентября, на следующий день оно было принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 15 октября.

В прошлом пятерым членам саентологической организации в Петербурге были вынесены приговоры за преступления, связанные с экстремизмом. При этом сама организация не имела соответствующего статуса.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность польской организации Belsat, сообщили в пресс-службе ведомства. Вещание на телеканале ведется на белорусском, русском, украинском, английском и польском языках.

До этого Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, фонд актера Джорджа Клуни. Clooney Foundation for Justice предоставляет юридическую помощь жертвам нарушений прав человека.