Вячеслав Добрынин госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, артист в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов и делают все возможное.

При этом у автора хитов «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай», «Синий туман» уже было два инсульта, он получил инвалидность.

Жена Вячеслава Добрынина рассказала, что после того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем, певец и композитор прекратил выступать, а семья занималась его лечением.

Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Ранее в Москве с жалобами на высокое давление и аритмию был экстренно госпитализирован режиссер мультфильмов «Летучий корабль» и «Пиф-паф, ой-ой-ой» Гарри Бардин.