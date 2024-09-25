Украина через Катар передала России четырех детей

Украина, при содействии Катара, вернула России четырех детей для воссоединения с их семьями. Церемония передачи состоялась в посольстве Катара в Москве. Об этом сообщает РБК.

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В мероприятии участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

— Истории у всех разные, например, Василий вместе с бабушкой поехал в гости к родственникам на Украину. Из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, а затем и началом СВО не мог вернуться домой. Помогли родителям собрать документы, организовали возвращение в сопровождении бабушки — семья снова вместе, — цитируют ее слова агентство.

В Россию вернули 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении на территорию Украины 49 солдат в рамках обмена пленными.

Российские срочники, освобожденные из украинского плена, после того как их доставили в безопасные зоны в РФ, связались по телефону со своими родными и сообщили, что они живы.