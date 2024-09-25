Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о запрещающих законах в России, в частности о законопроекте о запрете идеологии чайлдфри.

«Что касается запретов, то, конечно, там главное — чёткость формулировок. Главное, не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идёт об ответственности за те или иные деяния», — сказал он, говоря о принимаемых в России законах о запрете чего-либо, в частности идеологии чайлдфри.

Песков также добавил, что в России выходит также очень много других законопроектов, которые что-то упрощают и делают какие-то процедуры более удобными, однако СМИ обращают на это меньше внимания.

Ранее депутат Государственной думы Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект о санкциях за пропаганду идеологии чайлдфри внесут в Госдуму 25 сентября.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT заявила, что пропаганда чайлдфри является угрозой для демографической безопасности страны.