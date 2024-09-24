Сын Никулина обвинил Запашного в травле женщин

Руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин заявил, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный дошел до «травли женщин», сообщает корреспондент NEWS.ru. Таким образом он ответил на слова коллеги, прозвучавшие после приглашения на фестиваль «Артист» директора Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страги, которая поддерживает Украину.

Вообще, инициировать травлю женщин, на каких бы позициях она не стояла, это, так скажем, «по-мужски», — отметил Никулин.

Ранее Запашный признался, что испытывает стыд за поведение Никулина. По его мнению, сын народного артиста СССР Юрия Никулина проявляет лицемерие. Артист также задался вопросом, почему Страга не рассказывала публично о своих прошлых поездках в Россию и допустил, что Никулин преследует свои цели, поддерживая отношения с западными цирковыми деятелями.

Позже руководитель пресс-центра Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин объяснил, что все нападки были изначально сделаны, чтобы подорвать авторитет учреждения. Внук известного актера считает, что дело не в конкуренции, и дрессировщик просто обижен.